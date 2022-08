Calciomercato Roma, novità per Wijnaldium: le ultime (Di mercoledì 3 agosto 2022) Se c’è una squadra che sta facendo davvero faville durante questa sessione di Calciomercato, è sicuramente la Roma. La banda capitanata da José Mourinho si sta preparando per la prossima stagione, volenterosa di provare l’assalto al titolo di Campione d’Italia. I giallorossi, dopo l’acquisto di alcuni “pezzi da 90? come Dybala e Matic, sembrerebbero pronti a chiudere l’acquisto di un altro giocatore di caratura internazionale: Georgino Wijnaldium. Reduce dalla parentesi poco fortunata tra le fila del Paris Saint Germain, con cui ha collezionato solamente 31 presenze, l’olandese vorrebbe trovare più spazio e, la Roma, sembra la squadra giusta con cui rimettersi in gioco. L’affare però, che avrebbe dovuto chiudersi in giornata, ha trovato qualche intoppo. Winaldum PSG Ligue 1 Riportato anche da Gianluca Di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Se c’è una squadra che sta facendo davvero faville durante questa sessione di, è sicuramente la. La banda capitanata da José Mourinho si sta preparando per la prossima stagione, volenterosa di provare l’assalto al titolo di Campione d’Italia. I giallorossi, dopo l’acquisto di alcuni “pezzi da 90? come Dybala e Matic, sembrerebbero pronti a chiudere l’acquisto di un altro giocatore di caratura internazionale: Georgino. Reduce dalla parentesi poco fortunata tra le fila del Paris Saint Germain, con cui ha collezionato solamente 31 presenze, l’olandese vorrebbe trovare più spazio e, la, sembra la squadra giusta con cui rimettersi in gioco. L’affare però, che avrebbe dovuto chiudersi in giornata, ha trovato qualche intoppo. Winaldum PSG Ligue 1 Riportato anche da Gianluca Di ...

