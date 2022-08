Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d’amore a Ponza: fan impazziti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, Belen Rodriguez si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago. I due hanno avuto un figlio, Santiago, nato il 9 aprile 2013. Nel 2015, con un comunicato stampa, i due hanno annunciato la fine della relazione, per poi tornare insieme nel 2019. La coppia poi si è poi separata nuovamente nel 2020. Ora sembrano ufficialmente tornati insieme per la terza volta: Belen e Stefano sono stati paparazzati mentre si godono una fuga d’amore a Ponza.



Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una romantica vacanza ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi,si è fidanzata con il ballerinoDe, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago. I due hanno avuto un figlio, Santiago, nato il 9 aprile 2013. Nel 2015, con un comunicato stampa, i due hanno annunciato la fine della relazione, per poi tornare insieme nel 2019. La coppia poi si è poi separata nuovamente nel 2020. Ora sembrano ufficialmente tornati insieme per la terza volta:sono stati paparazzati mentre si godono unaDesono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una romantica vacanza ...

zazoomblog : Belen Rodriguez infastidita dall’ingresso al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese? Il gossip fa retromarcia - #Belen… - Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Belen Rodriguez non è preoccupata per l’ingresso di Antonino Spinalbese nella Casa: ecco perché Il settimanale Chi… - Elisa60388018 : RT @lacittanews: 03 agosto 2022 10:39 Amore alla luce del sole durante una romantica vacanza a due Il settimanale “Chi” ha paparazz… - lacittanews : 03 agosto 2022 10:39 Amore alla luce del sole durante una romantica vacanza a due Il settimanale “Chi” ha p… - IsaeChia : #GfVip 7, Belen Rodriguez non è preoccupata per l’ingresso di Antonino Spinalbese nella Casa: ecco perché Il setti… -

Belen Rodriguez infastidita dall'ingresso al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese Il gossip fa retromarcia Belen Rodriguez avrebbe davvero preso male l'imminente ingresso di Antonino Spinalbese nella spiatissima Casa del GF Vip 7 Sulla presenza dell'ex compagno della showgirl argentina nel reality ... Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci in spiaggia a Ponza Amore alla luce del sole durante una romantica vacanza a due Sull'isola di Ponza esplode la passione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per la terza volta la coppia ci riprova e questa volta sarà davvero quella buona. La showgirl indossa un sexy bikini e lui la stringe a sé come ai vecchi tempi. ... Belen: gli scatti in bianco e nero fanno impazzire i followers… Belen Rodriguez è stata protagonista di una serie di scatti in bianco e nero dove mostra tutto il suo fascino latino. Una dark lady che torna ... Belen Rodriguez infastidita dall’ingresso al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese Il gossip fa retromarcia Belen Rodriguez infastidita dall'ingresso al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese Il gossip fa retromarcia, ecco qual è la verità. avrebbe davvero preso male l'imminente ingresso di Antonino Spinalbese nella spiatissima Casa del GF Vip 7 Sulla presenza dell'ex compagno della showgirl argentina nel reality ...Amore alla luce del sole durante una romantica vacanza a due Sull'isola di Ponza esplode la passione trae Stefano De Martino. Per la terza volta la coppia ci riprova e questa volta sarà davvero quella buona. La showgirl indossa un sexy bikini e lui la stringe a sé come ai vecchi tempi. ...Belen Rodriguez è stata protagonista di una serie di scatti in bianco e nero dove mostra tutto il suo fascino latino. Una dark lady che torna ...Belen Rodriguez infastidita dall'ingresso al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese Il gossip fa retromarcia, ecco qual è la verità.