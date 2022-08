(Di mercoledì 3 agosto 2022) Con l'oro di Tokyo dell'alto, ancora in forse, in gara Bruni, Sabbatini e Furlani. ROMA - In attesa della tappa di Chorzow (sabato 6 agosto), sono stati ufficializzati anche gli atleti iscritti alla ...

Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Montecarlo attende Tamberi e altri tre azzurri -

Tiscali

In quanto a star internazionali,spalanca le braccia, tra gli altri, alla formidabile primatista del mondo dei 400hs Sydney McLaughlin (lunare 50.68 ai Mondiali), al re dei 200 Noah Lyles (...Tamberi, la delusione ai Mondiali di. Agli ultimi Mondiali infatti, Tamberi è arrivato ... Prima dell'Europeo, dovrei fare altre due gare in Ungheria e a". Tamberi, lo sfogo sui ... Atletica: Montecarlo attende Tamberi e altri tre azzurri Con l'oro di Tokyo dell'alto, ancora in forse, in gara Bruni, Sabbatini e Furlani.ROMA (ITALPRESS) - In attesa della tappa di Chorzow (sabato ...In attesa della tappa di Chorzow (sabato 6 agosto), sono stati ufficializzati anche gli iscritti della tappa di Montecarlo della Wanda Diamond League, in programma nella serata di mercoledì 10 agosto, ...