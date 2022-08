Val di Susa, il rapporto della Digos: «La guerriglia dei No Tav è come quella in Kurdistan. Usate armi artigianali letali» (Di martedì 2 agosto 2022) Ordigni pseudo-bellici, scontri che evocano conflitto curdo-turco. È il quadro che la Digos di Torino ha riportato all’autorità giudiziaria cittadina relativamente all’inchiesta sul centro sociale Askatasuna, sfociata, nei giorni scorsi, nel rinvio a giudizio di 28 militanti. A scatenare le ultime insurrezioni in Val di Susa è sempre il progetto Tav Torino-Lione. Secondo la Digos per fermarlo i militanti avrebbero utilizzato «tecniche di guerriglia mutuate, verosimilmente, anche da altri territori di conflitto bellico (vedi il Kurdistan) e adattate al particolare contesto boschivo», denuncia la Digos. Le armi individuate dal dossier della Digos Nel dossier che la Polizia ha messo a punto viene fornito un elenco di «ordigni ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Ordigni pseudo-bellici, scontri che evocano conflitto curdo-turco. È il quadro che ladi Torino ha riportato all’autorità giudiziaria cittadina relativamente all’inchiesta sul centro sociale Askatasuna, sfociata, nei giorni scorsi, nel rinvio a giudizio di 28 militanti. A scatenare le ultime insurrezioni in Val diè sempre il progetto Tav Torino-Lione. Secondo laper fermarlo i militanti avrebbero utilizzato «tecniche dimutuate, verosimilmente, anche da altri territori di conflitto bellico (vedi il) e adattate al particolare contesto boschivo», denuncia la. Leindividuate dal dossierNel dossier che la Polizia ha messo a punto viene fornito un elenco di «ordigni ...

