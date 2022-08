Vacanze, cambiano le abitudini degli italiani: l’86% fa scelte ecosostenibili ma si potrebbe fare di più (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo un anno di duro lavoro arrivano le Vacanze: si parte. Gli italiani sono sempre più attenti alla sostenibilità anche durante le Vacanze ma potrebbero fare di più. È quanto risulta dal nuovo rapporto del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini degli italiani realizzato da Pulsee, brand digitale e green di luce e gas di Axpo Italia, in collaborazione con la società di ricerche di mercato NielsenIQ. Vacanze: l’86% degli italiani fa scelte ecosostenibili Nel dettaglio, il 46% preferisce alloggiare in strutture con certificazione di sostenibilità ambientale, il 77% fa attenzione a non disperdere rifiuti nella natura (il 43% raccoglie e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo un anno di duro lavoro arrivano le: si parte. Glisono sempre più attenti alla sostenibilità anche durante lemarodi più. È quanto risulta dal nuovo rapporto del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sullerealizzato da Pulsee, brand digitale e green di luce e gas di Axpo Italia, in collaborazione con la società di ricerche di mercato NielsenIQ.faNel dettaglio, il 46% preferisce alloggiare in strutture con certificazione di sostenibilità ambientale, il 77% fa attenzione a non disperdere rifiuti nella natura (il 43% raccoglie e ...

