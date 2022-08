Ultime Notizie – Al-Zawahiri | retroscena sul raid che ha ucciso il leader al-Qaeda

(Di martedì 2 agosto 2022) Il destino di Ayman al-di al-dalla morte del suo fondatore Osama bin Laden, è stato deciso una settimana fa. E’ il 25 luglio il giorno in cui il presidente americano Joe Biden, in isolamento dopo essere stato contagiato dal Covid-19, ha dato il via libera aldi precisione, da effettuare con un drone, per eliminare il medico egiziano che è stato la mente degli attentati dell’11 settembre contro le Torri Gemelle di New York, secondo la ricostruzione dei media americani. Ma Biden conosceva da aprile il nascondiglio di al-, se così si può chiamare, nella zona residenziale di Kabul dal quale non era mai uscito dopo il suo arrivo. A tradirlo è stata la sua abitudine di trascorrere ore sul balcone di casa, dove domenica mattina ora di Kabul è stato colpito da un drone ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - zazoomblog : Ultime Notizie – Supplenze GPS e Gae 2022-2023 graduatorie on line: domande al via da oggi - #Ultime #Notizie… - junews24com : Milinkovic Savic Juve, la Lazio dà una mano: già pronti i sostituti - -

...per sostenere ulteriori aumenti di prezzo 97 Visualizzazioni totali 27 Condivisioni totali... BTC è attualmente in calo del 2% nelle24 ore e, secondo CoinGecko, è sceso sotto i 23.000$. ...È iniziato alle 11:30, con mezz'ora di ritardo rispetto al previsto, l'atteso incontro tra Pd, Azione e +Europa per cercare un accordo per correre insieme alle elezioni del 25 settembre. Calenda ha ...La cucina e il mondo dell'alimentazione non sono immuni dal rischio di 'fake news', al punto che il Ministero della Salute, tramite l'Istituto superiore della Sanità ha raccolto e smentito le fake new ...Le probabili formazioni di Eintracht-Bayern Monaco, match valido per la prima giornata di Bundesliga di scena alla Deutsche Bank Arena ...