Ucciso leader al - Qaeda al Zawahiri, Biden: "Giustizia è fatta" (Di martedì 2 agosto 2022) "Giustizia è fatta, questo leader terroristico non c'è più". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si affaccia all'1.30 ora italiana dal balcone della Casa Bianca - dove è di nuovo in isolamento a ...

