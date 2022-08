TSMC non può operare in caso di guerra Se la Cina attaccasse Taiwan | non ci sarebbero “vincitori”

Digital_Day : TSMC dipende dalle forniture di altre economie e uno stato di guerra non permetterebbe all’azienda di operare. Lo h… - blanchewitch17 : @Beaoh11 @Veleno_Q_B I Cini sulla questione Taiwan sono stati chiari:la sua visita non è gradita. Ma credo che le r… - LorenzoLamperti : 3/ C'è chi ritiene che la visita possa arrivare a mercoledì inoltrato, con pranzo al Grand Hotel con fondatore o pr… - scetticoh : @alexjsmirnov @FabioFranchi1 Il problema non si riduce a TSMC o UMC. Contrariamente all'Europa gli USA ???? potrebber… - KinmenQuemoy : RT @lucalfier: 'Se la Cina dovesse invadere Taiwan, #TSMC sarebbe costretta a chiudere. Il caos che ne deriverebbe potrebbe riverberarsi in… -

... il principale produttore cinese di chip per conto terzi, abbia dato dimostrazione di essere in grado di compiere passi avanti inaspettati (senza il dubbio che abbia copiato), le sue ...Secondo il dirigente, " nessuno può controllarecon la forza " perché gli impianti ... Liu ha anche dichiarato chesolo una guerravedrebbe alcun vincitore , ma ha aggiunto che la ... TSMC e l'incubo cinese: 'Nessuno può controllarla con la forza' Bloomberg e Reuters ci raccontano come gli Stati Uniti stiano alzando il tiro per quanto riguarda le limitazioni a cui devono sottostare i produttori di macchinari per la realizzazione di semicondutto ...Il chairman di TSMC, Mark Liu, ha spiegato come l'invasione di Taiwan da parte di Pechino renderebbe il principale produttore per conto terzi fondamentalmente non operativo: salterebbero tutti i rappo ...