Studente non ammesso alla maturità fa ricorso al Tar e lo vince. Poi sostiene gli esami di Stato e ottiene il diploma (Di martedì 2 agosto 2022) Bocciato per le insufficienze di fine anno e quindi non ammesso all'esame di Stato, uno Studente della quinta classe di un liceo statale di Genova vince prima la battaglia legale al Tar della Liguria contro il Ministero dell'Istruzione che sospende gli atti di bocciatura della scuola e gli concede di sostenere gli esami con riserva, poi si presenta per il giudizio davanti ai professori, si riscatta sui banchi di scuola, supera le prove e ottiene l'agognata maturità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) Bocciato per le insufficienze di fine anno e quindi nonall'esame di, unodella quinta classe di un liceo statale di Genovaprima la battaglia legale al Tar della Liguria contro il Ministero dell'Istruzione che sospende gli atti di bocciatura della scuola e gli concede di sostenere glicon riserva, poi si presenta per il giudizio davanti ai professori, si riscatta sui banchi di scuola, supera le prove el'agognata. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Studente bocciato batte il Ministero al Tar e ottiene la maturità. Non ammesso da un liceo statale di Genova, vince… - orizzontescuola : Studente non ammesso alla maturità fa ricorso al Tar e lo vince. Poi sostiene gli esami di Stato e ottiene il diplo… - re_censore : @tileggo @vucciria79 Vi aggiorno: è vietato espellere per non indurre il minore a scorrettezze o atti autolesionist… - Ferrucc66935382 : @markscap16 @Scantrapello84 @GuidoAnselmi6 E certo. Un po’ nazista, non trovi? È questo che ti insegnano i tuoi pro… - SpianetPianeta : Studente non ammesso da liceo Genova, vince causa e supera gli esami grazie al TAR . Spero adesso voglia intraprend… -