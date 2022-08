Rovello Porro, incendio in piazzola ecologica, interviene la Protezione civile (Di martedì 2 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color incendio nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto alla piazzola ecologica di Rovello Porro. Per cause ancora poco chiare, e ancora tutte da definire, ha preso fuoco il cassone degli ingombranti. I danni sono contenuti. Le fiamme sono state spente dalla Protezione civile di Rovello che in pochi attimi ha riportato la situazione sotto controllo. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 2 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colornel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto alladi. Per cause ancora poco chiare, e ancora tutte da definire, ha preso fuoco il cassone degli ingombranti. I danni sono contenuti. Le fiamme sono state spente dalladiche in pochi attimi ha riportato la situazione sotto controllo. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

