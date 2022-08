Pelosi a Taiwan, la Speaker della Camera: «La mia visita non è contro la Cina». Pechino convoca l’ambasciatore Usa: «Una mossa senza scrupoli» (Di martedì 2 agosto 2022) La reazione di Pechino alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan muove i primi passi formali sul piano diplomatico, con la convocazione dell’ambasciatore americano in Cina, Nicholas Burns, a cui sarebbe stato espressa «forte opposizione e ferma condanna». Secondo i media di Stato cinesi, il viceministro degli Esteri Xie Feng avrebbe parlato di «grave provocazione» oltre che di «violazione del principio della Unica Cina». Pechino accusa Washington di non aver fatto nulla per evitare la visita della Speaker della Camera, mentre avrebbe «dovuto frenare la mossa senza scrupoli di ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) La reazione dialladi Nancymuove i primi passi formali sul piano diplomatico, con lazione delamericano in, Nicholas Burns, a cui sarebbe stato espressa «forte opposizione e ferma condanna». Secondo i media di Stato cinesi, il viceministro degli Esteri Xie Feng avrebbe parlato di «grave provocazione» oltre che di «violazione del principioUnica».accusa Washington di non aver fatto nulla per evitare la, mentre avrebbe «dovuto frenare ladi ...

