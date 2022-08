(Di martedì 2 agosto 2022) Per l'esperto di flussi e sondaggi di Youtrend, Letta ha concesso molto a Calenda, sia in termini di seggi che di programma. Ma così ha reso più competitiva la coalizione

diNicolao I dati di martedì 2 agosto. Tasso di positività in leggera crescita 18,3% (ieri 17,8)...anche in Italia per le sue caratteristiche di diffusività - ha spiegato Fabrizio, ...'L'accordo mi sembra molto favorevole a Calenda - ha twittato, di YouTrend - riparto dei collegi 70% - 30% e Di Maio fuori dagli uninominali. Del resto, Azione/+Europa erano ... Lorenzo Pregliasco : "Il Pd ha fatto un sacrificio per avere un centrosinistra più forte" (di G. Cerami) Per l'esperto di flussi e sondaggi di Youtrend, Letta ha concesso molto a calenda, sia in termini di seggi che di programma. Ma così ha reso più competitiva ...La maggioranza così ancora più netta. Il risultato: FI, Lega e FdI liberi di modificare la Costituzione senza passare dal referendum ...