La “peggio gioventù”: Lerner festeggia Adriano Sofri: «80 anni dalla parte giusta». E Calabresi? (Di martedì 2 agosto 2022) Bisogna capirli quelli della «meglio gioventù»: nessuno più di loro aveva diritto a sedere dalla parte della ragione. Erano giovani e rossi, borghesi e avanguardie proletarie, studenti e pronti a saldarsi con gli operai. Nessuna meraviglia, dunque, se oggi a distanza di oltre mezzo secolo dai (ne)fasti degli anni di piombo, molti di loro si sentano ancora di tendenza o comunque in grado di tracciare la retta che separa il bene dal male, il giusto dall’iniquo, il nero dal bianco. Prendete Gad Lerner: non ci ha pensato un attimo a festeggiare Adriano Sofri postando una frase che fa rabbrividire i più, ma che – vuoi mettere?- riempie di rinnovato orgoglio un’intera generazione di compagni: «Auguri Adriano, 80 anni sempre ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) Bisogna capirli quelli della «meglio»: nessuno più di loro aveva diritto a sederedella ragione. Erano giovani e rossi, borghesi e avanguardie proletarie, studenti e pronti a saldarsi con gli operai. Nessuna meraviglia, dunque, se oggi a distanza di oltre mezzo secolo dai (ne)fasti deglidi piombo, molti di loro si sentano ancora di tendenza o comunque in grado di tracciare la retta che separa il bene dal male, il giusto dall’iniquo, il nero dal bianco. Prendete Gad: non ci ha pensato un attimo arepostando una frase che fa rabbrividire i più, ma che – vuoi mettere?- riempie di rinnovato orgoglio un’intera generazione di compagni: «Auguri, 80sempre ...

