Juventus, CdS: “Paredes in bianconero è la priorità” (Di martedì 2 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS, la Juventus è davvero alla ricerca di un centrocampista di livello per aspettare Pogba ad oggi. “Il mercato della Juve prosegue senza derogare però dalla linea della sostenibilità. La società è all’opera per garantire ad Allegri i rinforzi necessari laddove la rosa è più carente ma non sono previsti fuochi d’artificio. Traduzione: investimenti mirati, opportunità che consentano formule tali da non impiegare nell’immediato troppe risorse per non appesantire il bilancio. In questo scenario, si inserisce la variabile Pogba. La durata effettiva dell’assenza del francese non è ancora chiara; se dovesse allungarsi fino al 2023 allora i ragionamenti del club bianconero potrebbero cambiare, non certo dalla linea della salvaguardia dei conti, quanto sul numero degli innesti, a meno di non puntare in maniera ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, laè davvero alla ricerca di un centrocampista di livello per aspettare Pogba ad oggi. “Il mercato della Juve prosegue senza derogare però dalla linea della sostenibilità. La società è all’opera per garantire ad Allegri i rinforzi necessari laddove la rosa è più carente ma non sono previsti fuochi d’artificio. Traduzione: investimenti mirati, opportunità che consentano formule tali da non impiegare nell’immediato troppe risorse per non appesantire il bilancio. In questo scenario, si inserisce la variabile Pogba. La durata effettiva dell’assenza del francese non è ancora chiara; se dovesse allungarsi fino al 2023 allora i ragionamenti del clubpotrebbero cambiare, non certo dalla linea della salvaguardia dei conti, quanto sul numero degli innesti, a meno di non puntare in maniera ...

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - forumJuventus : (Cds) 'Juventus: affondo per Firmino,c'é l'ok del giocatore al Liverpool 22 milioni'? - infoitsport : Juventus, CdS: “Paredes in bianconero è la priorità” - stefDidonato : RT @forumJuventus: (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - Mythos1981 : RT @forumJuventus: (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? -