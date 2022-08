Incendio nella villa di Alex Zanardi | il campione trasferito in un centro medico Possibili danni ai macchinari che lo assistono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022)è statoin via precauzionale in undi Vicenza, dopo che è scoppiato unsuaa Noventa Padovana. La decisione, spiega l’Ansa, è stata presa dai suoi familiari. Al momento, infatti, si stanno valutando gli eventualiaicheil, che a giugno 2020 è rimasto coinvolto in un’incidente nel senese mentre partecipava ad una gara di handbike. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a prendere fuoco è stato l’impianto fotovoltaico e le fiamme sarebbero già state spente. Sul posto anche anche i carabinieri., pilota automobilistico e poi...