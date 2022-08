Hotel da oltre 300 euro a notte: ma manca una cosa, ecco quale (Di martedì 2 agosto 2022) Ti piacerebbe soggiornare in una stanza immersa totalmente dalla natura? In questo Hotel è possibile, ma costa 300 euro a notte. Scopriamo dove si trova e come si chiama. Avete mai sentito parlare del Null Stern Hotel? Si tratta di una vera e propria suite immersa nella natura. L’unico problema è che non dispone ne di pareti ne di un bagno, ma costa più di 300 euro a notte. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Null Stern Hotel: la stanza senza pareti da 300 euro a notteEra il 2008 quando Frank and Patrik Riklin hanno lanciato l’idea del Null Stern Hotel – the only star is you. Il progetto è nato da una collaborazione con l’Hotelier Daniel Charbonnier. Si tratta di ... Leggi su formatonews (Di martedì 2 agosto 2022) Ti piacerebbe soggiornare in una stanza immersa totalmente dalla natura? In questoè possibile, ma costa 300. Scopriamo dove si trova e come si chiama. Avete mai sentito parlare del Null Stern? Si tratta di una vera e propria suite immersa nella natura. L’unico problema è che non dispone ne di pareti ne di un bagno, ma costa più di 300. Andiamo a scoprire disi tratta. Null Stern: la stanza senza pareti da 300Era il 2008 quando Frank and Patrik Riklin hanno lanciato l’idea del Null Stern– the only star is you. Il progetto è nato da una collaborazione con l’ier Daniel Charbonnier. Si tratta di ...

