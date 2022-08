Grande Fratello Vip: salta un concorrente che Alfonso Signorini aveva annunciato (Di martedì 2 agosto 2022) Fino a qualche settimana fa Alfonso Signorini si è divertito a stuzzicare i fan del Grande Fratello Vip divulgando alcuni indizi sui nuovi vipponi. Ha pubblicato una borsetta rosa (che appartiene a Chadia Rodriguez), un mazzo di chiavi (di Antonino Spinalbese), un gioiello (di George Ciupilan), una pietra preziosa (dell’ereditiera Ginevra Lamborghini) ed anche uno smalto rosso (che inizialmente tutti abbiamo associato a Pamela Prati, ma in realtà potrebbe essere di Elenoire Ferruzzi). Il più difficile (nonché l’ultimo a livello cronologico) è stato un pallone da calcio. I social hanno subito ipotizzato potesse appartenere a Diego Armando Maradona Junior, ma il calciatore figlio del Pibe De Oro ha categoricamente smentito. Di chi era quel pallone da calcio? A rispondere è stato ThePipol: apparteneva a Nicolò Pirlo, ... Leggi su biccy (Di martedì 2 agosto 2022) Fino a qualche settimana fasi è divertito a stuzzicare i fan delVip divulgando alcuni indizi sui nuovi vipponi. Ha pubblicato una borsetta rosa (che appartiene a Chadia Rodriguez), un mazzo di chiavi (di Antonino Spinalbese), un gioiello (di George Ciupilan), una pietra preziosa (dell’ereditiera Ginevra Lamborghini) ed anche uno smalto rosso (che inizialmente tutti abbiamo associato a Pamela Prati, ma in realtà potrebbe essere di Elenoire Ferruzzi). Il più difficile (nonché l’ultimo a livello cronologico) è stato un pallone da calcio. I social hanno subito ipotizzato potesse appartenere a Diego Armando Maradona Junior, ma il calciatore figlio del Pibe De Oro ha categoricamente smentito. Di chi era quel pallone da calcio? A rispondere è stato ThePipol: apparteneva a Nicolò Pirlo, ...

