Forza Italia perde ancora pezzi: chi dice addio a Berlusconi per Azione (Di martedì 2 agosto 2022) Azione, il partito di Carlo Calenda, sembra essere l'approdo naturale per i fuoriusciti di Forza Italia. Dopo aver imbarcato le ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, altri due nomi ufficializzano l'adesione ad Azione. Sono Paolo Russo e Anna Lisa Baroni. In una nota l'ex deputata azzurra ha spiegato di aver preso la decisione di lasciare il Cav per via della crisi del governo Draghi,” innescata da Conte e avallata da Salvini con il placet di Berlusconi”. Si dice “idealmente e politicamente in sintonia con quanto affermato dalle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna”, ha spiegato la Baroni “aderisco ad Azione di Carlo Calenda". L'ex azzurra ci tiene specificare che “dalla carta dei valori di Azione emergono tutti i contenuti in cui si ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022), il partito di Carlo Calenda, sembra essere l'approdo naturale per i fuoriusciti di. Dopo aver imbarcato le ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, altri due nomi ufficializzano l'adesione ad. Sono Paolo Russo e Anna Lisa Baroni. In una nota l'ex deputata azzurra ha spiegato di aver preso la decisione di lasciare il Cav per via della crisi del governo Draghi,” innescata da Conte e avallata da Salvini con il placet di”. Si“idealmente e politicamente in sintonia con quanto affermato dalle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna”, ha spiegato la Baroni “aderisco addi Carlo Calenda". L'ex azzurra ci tiene specificare che “dalla carta dei valori diemergono tutti i contenuti in cui si ...

Mov5Stelle : 'Non so in che modo Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia riusciranno a portare avanti un accordo visto che hanno… - elio_vito : A Berlusconi non ha il quid, se lo avesse avuto non avrebbe messo Forza Italia nelle mani Tajani, non avrebbe fatto… - raffaellapaita : “Le forze politiche di centrodestra si sono ormai schiacciate su posizioni sovraniste. Sono convinta che un… - Muccia927 : @PianiMino A beh se la metti così sono d'accordo,cmq vai ad aggiungere un prospetto ottimo alla squadra campione d… - tempoweb : #ForzaItalia perde ancora pezzi: chi dice addio a #Berlusconi per #Azione #2agosto @giadinagrisu… -