Fine vita, Cappato annuncia: "Elena è morta in Svizzera, domani in Italia mi autodenuncio"

L'esponente dell'associazione Luca Coscioni ha accompagnato una donna 69enne veneta affetta da un cancro ai polmoni irreversibile con diverse metastasi. Non avendo necessità di sostegni vitali, la legge Italiana non consentiva il suicidio assistito

