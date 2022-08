Elena è morta in Svizzera | la 69enne veneta malata terminale ha scelto il suicidio assistito Cappato con lei | “Vado ad autodenunciarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) “ha appena confermato la sua volontà: è, nel modo che ha, nel Paese che glielo ha permesso”. Lo scrive in un tweet Marco, annunciando che mercoledì mattina “in Italia andrò ad”. Ieri il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni aveva annunciato di trovarsi inper dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signoradi 69 anni, paziente affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, che ha chiesto di essere accompagnata nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al. Persi tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona accompagnata non era “tenuta in ...