ATTRIBUZIONE INDIRETTA dei COSTI nell’IMPRESA

(Di martedì 2 agosto 2022) In un precedente articolo si è posta l’attenzione suidiretti e sulle modalità diai singoli items, intendendo per tali i cantieri, le linee di prodotto, le aggregazioni di prodotto o quant’altro l’imprenditore ritenga opportuno. La finalità dell’dei, siano essi diretti che indiretti, sta nel giungere alla definizione del margine economico dei singoli items, sacrosanto principio di contabilità industriale. Come di consueto si vuole prescindere dal fare riflessioni accademiche, ricordando che il punto di vista è sempre quello dell’azienda e dell’imprenditore che si trova ad affrontare simili tematiche, troppe volte spiazzato dalla gran messe di informazioni e punti di vista a riguardo. In alcuni casi l’articolazione della produzione dottrinaria non aiuta chi è chiamato ad assumere ...