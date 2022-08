Altra trimestrale record per i big del greggio | British Petroleum incassa 8 | 4 miliardi Quasi la metà serviranno per operazioni finanziarie

(Di martedì 2 agosto 2022) Anchesi unisce alla grande festa delle compagnie petrolifere. Il gruppo inglese ha presentato unache evidenzia un utile netto di 8,4di dollari tra aprile e giugno, il più alto dal 2008 e ben al di sopra delle previsioni degli analisti. La società ha quindi deciso di accelerare il programma di riacquisto delle azioni proprie stanziando a tal fine altri 3,5di dollari che si aggiungono ai 3,8del primo trimestre. La tecnica è utilizzata per aumentare il valore dei titoli in borsa riducendone la quantità in circolazione e andando quindi ad incidere soprattutto sull’ utile per azione, parametro a cui sono solitamente legati i bonus per la dirigenza. Il dividendo per gli azionisti è stato alzato del 10% a sei centesimi per azione. ...

