Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | il messaggio di Calenda a Letta – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) “Dove siamo nella discussione con il Pd”. In unpostato su Twitter il leader di Azione Carlospiga “quello che abbiamo chiesto ad Enrico”.” Voglio sapere se vi sembrano assurde o no, perché a me sembra veramente il minimo sindacale”, dice. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione