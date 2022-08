Permessi ATA: 18 ore all’anno anche per visite specialistiche. Spettano ai supplenti (Di lunedì 1 agosto 2022) Il personale ATA ha diritto a 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Si distingue tra le assenze riconducibili alla nozione di “permesso” (18 ore in un anno scolastico) e le ulteriori casistiche caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia (commi 11, 12 e 14). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022) Il personale ATA ha diritto a 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di, terapie, prestazionio esami diagnostici. Si distingue tra le assenze riconducibili alla nozione di “permesso” (18 ore in un anno scolastico) e le ulteriori casistiche caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia (commi 11, 12 e 14). L'articolo .

