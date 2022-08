Non abbiamo alcun dubbio: estate 2022 fa rima con Jennifer Lopez. (Di lunedì 1 agosto 2022) O, per meglio dire, Jennifer Affleck. Visto che dopo il matrimonio col suo Ben Affleck ha deciso ufficialmente di indossare il cognome del marito. Con conseguente mega-polemica delle femministe. Così, dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, è proprio nel bel mezzo della luna di miele in Europa che J.Lo si concede una deviazione verso Capri. Per una performance senza eguali. È successo per beneficenza al gala LuisaViaRoma for UNICEF questo weekend. E i capresi non ricordavano cotanta beltà dai tempi di Jacqueline Kennedy. JLo durante la performance al gala LuisaViaRoma for UNICEF. J.Lo conquista (anche) Capri «Sembra che vogliate ballare! E io vi darò la disco music stasera». Così J.Lo ha aperto il suo numero. Jumpsuit animalier con crop top e pantaloni svasati. Più una ciclopica mantella di ruches, in tessuto zebrato costellato di strass, piume e cristalli Swarovski. ... Leggi su amica (Di lunedì 1 agosto 2022) O, per meglio dire,Affleck. Visto che dopo il matrimonio col suo Ben Affleck ha deciso ufficialmente di indossare il cognome del marito. Con conseguente mega-polemica delle femministe. Così, dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, è proprio nel bel mezzo della luna di miele in Europa che J.Lo si concede una deviazione verso Capri. Per una performance senza eguali. È successo per beneficenza al gala LuisaViaRoma for UNICEF questo weekend. E i capresi non ricordavano cotanta beltà dai tempi di Jacqueline Kennedy. JLo durante la performance al gala LuisaViaRoma for UNICEF. J.Lo conquista (anche) Capri «Sembra che vogliate ballare! E io vi darò la disco music stasera». Così J.Lo ha aperto il suo numero. Jumpsuit animalier con crop top e pantaloni svasati. Più una ciclopica mantella di ruches, in tessuto zebrato costellato di strass, piume e cristalli Swarovski. ...

