Mate XS 2, il nuovo pieghevole di Huawei, ha tutto ciò che cerchi in uno smartphone premium (Di lunedì 1 agosto 2022) Huawei lancia il guanto di sfida e presenta in Italia il nuovo Mate XS 2, la terza generazione di smartphone pieghevole del colosso cinese. Dopo aver rimpolpato la propria offerta con smartwatch, laptop e indossabili, l'azienda di Shenzhen non vuole abbandonare il treno degli smartphone, da sempre vero e proprio cavallo di battaglia del brand - prima del forzato addio al Play Store e alle app di Google che ne ha sancito la necessità di sviluppare tutto in proprio (con Petal Search e AppGallery). Così, dopo il P50 Pro e il P50 Pocket dell'anno scorso, con cui ha dato un'alternativa a chi cercasse un telefono premium o un pieghevole a conchiglia, ora Huawei punta sul Mate XS 2 per ampliare il proprio ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 agosto 2022)lancia il guanto di sfida e presenta in Italia ilXS 2, la terza generazione didel colosso cinese. Dopo aver rimpolpato la propria offerta con smartwatch, laptop e indossabili, l'azienda di Shenzhen non vuole abbandonare il treno degli, da sempre vero e proprio cavallo di battaglia del brand - prima del forzato addio al Play Store e alle app di Google che ne ha sancito la necessità di svilupparein proprio (con Petal Search e AppGallery). Così, dopo il P50 Pro e il P50 Pocket dell'anno scorso, con cui ha dato un'alternativa a chi cercasse un telefonoo una conchiglia, orapunta sulXS 2 per ampliare il proprio ...

