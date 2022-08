Maria Chiara Giannetta | il periodo più buio | “Bendata in casa” | momento da brividi

Leggi su specialmag

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’attrice ha rivelato alcuni inediti retroscena in merito alla propria quotidianità.ammette tutto: l’ha fatto(Youtube)Sebbene molta parte del pubblico l’abbia conosciuta sul palco di Sanremo a fianco di Amadeus, dove ha mostrato davvero il meglio di sé,in realtà è un’attrice affermata. Iconica è la sua interpretazione in Don Matteo, dove veste i panni del Capitano Anna Olivieri, fidanzata a momenti alterni con il PM Marco Nardi. Nel suo passato, però, c’è stata una fiction che le è costata davvero molto in termini di impegno e di fatica. Nelle ultime ore ha ammesso un retroscena inedito in merito a questo lavoro: nessuno se lo sarebbe aspettato ...