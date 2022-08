L’Iran | “Possiamo avere l’atomica” Ma ora si torna a parlare di negoziati

(Di lunedì 1 agosto 2022)può costruire la bomba atomica ma non ha, al momento, l’intenzione di farlo. Questo il messaggio lanciato da Mohammed Eslami, vertice dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana. Una dichiarazione che può essere letta sotto una duplice lente: da una parte come avvertimento nei confronti degli avversari regionali e internazionali, a partire da Israele, dall’altro lato InsideOver.

Dopo il ritiro, nel 2018, degli Stati Uniti dall'accordo in base al qualesi impegnava a limitare la sua attività nucleare in cambio della rimozione delle sanzioni economiche occidentali, ...sarebbe in possesso di 3,8 tonnellate di uranio arricchito'annuncio da parte di Mohammad Eslami è arrivato a pochi giorni dall'appello avanzato dall' Unione Europea per salvare'accordo ...