(Adnkronos) – I paesi ricchi non hanno rispettato l'impegno assunto da tempo di stanziare 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi più poveri a far fronte ai cambiamenti climatici, come ha recentemente rimarcato l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L'impegno risale al 2009, quando i paesi sviluppati avevano promesso che entro il 2020 avrebbero trasferito 100 miliardi di dollari agli Stati più vulnerabili colpiti da impatti e disastri legati al clima. L'OCSE ha spiegato che al 2020 i paesi ricchi hanno fornito 83 miliardi di dollari, 17 miliardi in meno rispetto all'obiettivo prefissato.

I paesi ricchi falliscono l'obiettivo di finanziamento per il clima

I Paesi ricchi non hanno rispettato l'impegno assunto da tempo di stanziare 100 miliardi di dollari per aiutare i Paesi più poveri a far fronte ai cambiamenti climatici, come ha recentemente rimarcato l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).