Gli abiti da sposa di Flora Canto e la foto più bella del matrimonio (Di lunedì 1 agosto 2022) Sabato 30 luglio 2022 Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati, solo oggi l’attrice mostra il suo abito da sposa, il primo dei due indossati per il suo matrimonio da favola. Poche foto postate da Flora Canto in abito da sposa per dire grazie a chi ha esaudito il suo desiderio. Due i vestiti bianchi scelti per le nozze, ed è al primo, l’abito da sposa del sì, che Flora dedica i primi scatti, quelli che saranno nel suo album di nozze. “Un grazie immenso a loro” e tagga l’atelier Pronovias e Alessandra Rinaudo perché sono loro che l’hanno vestita come una regina. E’ così che si è sentita nel suo giorno, una regina. Incantevole davvero la prima foto con il velo, poi lo scatto senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Sabato 30 luglio 2022ed Enrico Brignano si sonoti, solo oggi l’attrice mostra il suo abito da, il primo dei due indossati per il suoda favola. Pochepostate dain abito daper dire grazie a chi ha esaudito il suo desiderio. Due i vestiti bianchi scelti per le nozze, ed è al primo, l’abito dadel sì, chededica i primi scatti, quelli che saranno nel suo album di nozze. “Un grazie immenso a loro” e tagga l’atelier Pronovias e Alessandra Rinaudo perché sono loro che l’hanno vestita come una regina. E’ così che si è sentita nel suo giorno, una regina. Incantevole davvero la primacon il velo, poi lo scatto senza ...

