Elicottero si schianta durante una missione di recupero | tutti morti Il video shock

Luxgraph : Georgia, elicottero si avvita su se stesso e si schianta durante una missione di recupero #corriere #news #2022… - FVerdi79 : RT @RaiNews: L'elicottero del ministero dell'Interno della Georgia si avvita su se stesso fino a schiantarsi sul fianco della montagna. Muo… - RaiNews : L'elicottero del ministero dell'Interno della Georgia si avvita su se stesso fino a schiantarsi sul fianco della mo… - domenicosabell1 : Tragedia in Georgia, l'elicottero del ministero dell'Interno si avvita su se stesso e si schianta - LiguriaNotizie : Torriglia, si schianta in moto: 14enne trasportato in elicottero -

RaiNews

n Georgia la missione di recupero di un turista straniero finito in un burrone col parapendio si è trasformata in tragedia. L'del ministero dell'Interno su cui viaggiavano 8 soccorritori, 6 dipendenti del ministero e 2 medici, si è avvitato su se stesso e si è schiantato sul fianco della montagna. Il pilota ...Il video mostra l'mentre si avvita su se stesso, poi la caduta, le fiamme e la nuvola di fumo. Non c'è stato nulla da fare per i 6 dipendenti del ministero e i due medici a bordo, morto ... Tragedia in Georgia, l'elicottero del ministero dell'Interno si avvita su se stesso e si schianta n Georgia la missione di recupero di un turista straniero finito in un burrone col parapendio si è trasformata in tragedia. L’elicottero ...In Georgia la missione di recupero di un turista straniero finito in un burrone col parapendio si è trasformata in tragedia. L’elicottero del ministero dell’Interno su cui viaggiavano 8 soccorritori, ...