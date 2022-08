Elezioni: Salvini, 'c.destra parla di programmi, a sinistra si stanno malmenando per le poltrone' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Il centrodestra parla di programmi e di cose da fare. A sinistra si stanno malmenando Renzi, Letta, Calenda, Di Maio. Sono due mondi diversi, uno ragiona su cosa fare, l'altro di poltrone". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Anch'io. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Il centrodie di cose da fare. AsiRenzi, Letta, Calenda, Di Maio. Sono due mondi diversi, uno ragiona su cosa fare, l'altro di". Lo ha detto Matteoa radio Anch'io.

