Calcio: Inter, Sanchez verso la risoluzione del contratto (Di lunedì 1 agosto 2022) Milano, 1 ago. - (Adnkronos) - Alexis Sanchez potrebbe presto lasciare l'Inter. L'attaccante cileno sta discutendo con il club la rescissione del contratto che lo lega ai nerazzurri fino a giugno 2023. Secondo quanto riporta Sky Sport manca ancora l'intesa finale, ma le parti sono al lavoro. Il Nino Maravilla, dopo il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, è ormai considerato un esubero. Con Lautaro, Dzeko e Correa (oltre a Lukaku) l'ex Manchester United sembra di troppo in attacco. La società presieduta da Steven Zhang vorrebbe dunque liberarsi di un ingaggio pesante per poi concentrarsi sulle prossime mosse, che riguardano soprattutto il reparto difensivo: sfumato Bremer, l'Inter deve ancora prendere il sostituto di Andrea Ranocchia (finito al Monza). Curiosamente l'Inter aveva chiuso il rapporto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Milano, 1 ago. - (Adnkronos) - Alexispotrebbe presto lasciare l'. L'attaccante cileno sta discutendo con il club la rescissione delche lo lega ai nerazzurri fino a giugno 2023. Secondo quanto riporta Sky Sport manca ancora l'intesa finale, ma le parti sono al lavoro. Il Nino Maravilla, dopo il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, è ormai considerato un esubero. Con Lautaro, Dzeko e Correa (oltre a Lukaku) l'ex Manchester United sembra di troppo in attacco. La società presieduta da Steven Zhang vorrebbe dunque liberarsi di un ingaggio pesante per poi concentrarsi sulle prossime mosse, che riguardano soprattutto il reparto difensivo: sfumato Bremer, l'deve ancora prendere il sostituto di Andrea Ranocchia (finito al Monza). Curiosamente l'aveva chiuso il rapporto con ...

Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - Gazzetta_it : Dumfries, big inglesi all’erta. L’Inter chiede 50 milioni, ecco il piano in caso di addio #calciomercato - pisto_gol : Il 25 luglio di 25 anni fa l’Inter presentava ufficialmente #Ronaldo È stato per tutti #IlFenomeno, e gli innamora… - goducci : @Zenoniano @MarcoBellinazzo @SerieA @juventusfc @Inter @OfficialASRoma @acmilan Questo è un esempio da far studiare… - Nik9984447574 : @RosarioCerbone3 @Scarfac57110943 @Gionny5Morico1 @Alessandroad05 Ma ragazzi ma voi non state bene. Stai flexando u… -