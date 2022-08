Calcio femminile in Italia | le ragioni del ritardo rispetto al resto del mondo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 agosto 2022) L'Inghilterra vince l'Europeo (con il record dei 17,6 milioni di telespettatori sulla BBC) e porta a casa sponsor milionari, l'equal pay caratterizza gli Usa, Germania e Svezia incrementano il numero delle tesserate superando quota 200.000. Da noi? Da un mese c'è il professionismo, Euro 2022 non è stato un successo, il movimento cresce, ma non sfonda. 31.000 tesserate, pochi investimenti e strategie col fiato corto: ecco cosa non funziona