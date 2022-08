Cagliari | vicino l’accordo per la permanenza di Nandez

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ilè moltoa trovare un accordo con Naithanper ladel calciatore anche in Serie B Per tutta la sessione estiva di calciomercato si è vociferato in merito alla possibile partenza di Nahitan. L’uruguaiano è finito nel mirino di diverse pretendenti, tra le quali Torino e Napoli in pole. Tuttavia non si è verificata alcune offerta concreta e – come scrive questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport – ilavrebbe quasi raggiuntocon il giocatore per proseguire l’avventura in rossoblù assieme. Si attendono sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.