orizzontescuola : Assunzioni da GPS sostegno 2022, partecipano anche docenti e ATA di ruolo con art. 36 e 59. A cosa fare attenzione - Civetta46262114 : RT @cislscuola: Supplenze e assunzioni da I fascia GPS. Question time di Orizzonte Scuola 29 luglio ore 15,30 @CislNazionale @MIsocialTW @o… - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - Mancate immissioni in ruolo docenti, da Gps assunzioni solo su sostegno. Ilsindacato fa… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Supplenze e assunzioni da I fascia GPS. Question time di Orizzonte Scuola 29 luglio ore 15,30 @CislNazionale @MIsocialTW @o… - scuola_cisl : RT @cislscuola: Supplenze e assunzioni da I fascia GPS. Question time di Orizzonte Scuola 29 luglio ore 15,30 @CislNazionale @MIsocialTW @o… -

dasostegno prima fascia: sarà possibile presentare l'apposita domanda dal 2 al 16 agosto ore 14. Si tratta della stessa domanda che gli aspiranti useranno per richiedere le supplenze ...Chi partecipa, per quali posti, supplenza e poi ruolo 2 agosto - Supplenze 2022/2023 da Gae e, ... Domanda dal 2 agosto 4 agosto -docenti 2022: dal 4 all'8 agosto la domanda per la Call ...Supplenze da GPS e GAE 2022/23 e ruoli da prima fascia sostegno: il Ministero dell'Istruzione conferma finestra dal 2 al 16 agosto.Quanti saranno i posti non assegnati, per mancanza di candidati, delle oltre 94mila immissioni in ruolo di nuovi docenti Anief ...