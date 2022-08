Assalto dei No Tav in Val di Susa: almeno una decina di agenti feriti Caccia ai violenti attraverso i filmati (Di lunedì 1 agosto 2022) Un momento degli scontri tra No Tav e polizia in Val di Susa Razzi, petardi, bombe carta e sassi. Gli investigatori della Digos della polizia sono al lavoro per identificare, attraverso i filmati, il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Un momento degli scontri tra No Tav e polizia in Val diRazzi, petardi, bombe carta e sassi. Gli investigatori della Digos della polizia sono al lavoro per identificare,, il ...

GiovaQuez : Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchi… - aldo_rovi : RT @zona_bianca: 'In nome di quale libertà?' Così a #zonabianca @BeaLorenzin sull'assalto alla CGIL del 9 ottobre da parte dei #novax. htt… - infoitinterno : Assalto dei No Tav in Val di Susa: almeno una decina di agenti feriti Caccia ai violenti attraverso i filmati - IlnazionalistaD : RT @zona_bianca: 'In nome di quale libertà?' Così a #zonabianca @BeaLorenzin sull'assalto alla CGIL del 9 ottobre da parte dei #novax. htt… - TerroneDoc : RT @zona_bianca: 'In nome di quale libertà?' Così a #zonabianca @BeaLorenzin sull'assalto alla CGIL del 9 ottobre da parte dei #novax. htt… -