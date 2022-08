Anziano trovato morto a Massa Finalese Modena | giallo sulle cause

Agenzia_Ansa : Un anziano trovato morto nel modenese. Si cercano due persone - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Un anziano trovato morto nel modenese. Si cercano due persone - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Un anziano trovato morto nel modenese. Si cercano due persone - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Un anziano trovato morto nel modenese. Si cercano due persone - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Un anziano trovato morto nel modenese. Si cercano due persone -

...l'. Leggi Anche Malnate (Varese), 73enne uccisa in casa con una spranga Servirà l'autopsia per arrivare a capire come è morto Rocco De Salvatore, 74enne ex dipendente comunalecadavere ...Dai primi riscontri pareva che il 74enne Rocco De Salvatore, ex dipendente comunale, fosse stato aggredito e picchiato fino a provocarne la morte ma le indagini e gli accertamenti più approfonditi ...La vittima, trovata morta domenica sera nel suo letto in un lago di sangue: si ipotizzava un pestaggio. Ora si attende l'autopsia. Carabinieri sulle tracce di una 40enne che frequentava la casa ...Un uomo di 74 anni,"Rocco De Salvatore,"è stato trovato morto domenica sera nel suo letto a"Massa Finalese, in provincia di"Modena. Dai primi riscontri sembra sia stato aggredito e picchiato a sangue.