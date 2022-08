Andrea Carrai | il dolore degli ultras della Fiesole in uno striscione | ' Carra con noi'

infoitinterno : Andrea Carrai, la tragedia all'Elba e i sogni spezzati - GazzChianti : CHIANTI FIORENTINO - Ancora un enorme dolore: Andrea Carrai, annegato all’Elba, lavorava da 11 anni nel nostro terr… - qn_lanazione : Andrea Carrai, la tragedia all'Elba e i sogni spezzati. Il calcio era la sua passione - StefanoSabati17 : RT @cronacacampania: Andrea Carrai, morto all’isola d’Elba: il tuffo in mare, poi annega - Cronaca - - Brasco71 : RT @cronacacampania: Andrea Carrai, morto all’isola d’Elba: il tuffo in mare, poi annega - Cronaca - -

Lo striscione peral Franchi (Foto Fb "Fuori dal coro") Per approfondire : Articolo :, morto all'isola d'Elba: il tuffo in mare, poi annega Articolo :, la tragedia all'Elba e i ...Cordoglio a Lastra a Signa e in provincia di Firenze per la morte del ragazzo. Ha avuto un malore mentre faceva il bagno nelle acque tra Rio Marina e Porto ...Firenze, 1 agosto 2022 - " Ciao Carra Guerriero di luce Gentile e rispettoso Dagli occhi di cielo e mare La tua gente ti ricorderà per sempre Dolce nell’animo" UnoNoveDueSei. Parole che corrono sui so ...Erano tante le passioni di Andrea Carrai, 31 anni, il ragazzo di Lastra a Signa morto nelle acque dell'Elba durante una gita in gommone con gli amici. Andrea aveva raggiunto la zona di Ortano, spiaggi ...