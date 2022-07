Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022)DEL 31 LUGLIOORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DA SEGNALARE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA, NEL TRATTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI, DA DOMANI, PRIMO AGOSTO, SULLA VIA SALARIA SARA’ CHIUSO IL TRATTO IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 8. LE OPERAZIONI DI AMMODERNAMENTO SONO PREVISTE FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI SERALI SULLA FERROVIA METRE ...