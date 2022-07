Tennis, Giulio Zeppieri: “Voglio giocare così ogni match in ogni torneo. Carlos Alcaraz è un campione” (Di domenica 31 luglio 2022) Una settimana esaltante, un match strepitoso, sicuramente il più bello della carriera fino ad ora. Giulio Zeppieri esce sconfitto nell’ATP di Umago, battuto in semifinale da Carlos Alcaraz in tre set, ma da questa esperienza può davvero farne molto tesoro. Le sue parole dopo l’incontro: “Abbiamo giocato un match molto intenso, con tanti scambi belli. Sono contento della mia prestazione, e di quello che significa per il futuro. Ho giocato un’ottima partita, se continuerò a lavorare duro potrò giocare match così ad ogni torneo”. Classifica ATP, le proiezioni della finale Sinner-Alcaraz a Umago: lo spagnolo è già n. 4 del mondo E ancora: “So quanto bene posso ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Una settimana esaltante, unstrepitoso, sicuramente il più bello della carriera fino ad ora.esce sconfitto nell’ATP di Umago, battuto in semifinale dain tre set, ma da questa esperienza può davvero farne molto tesoro. Le sue parole dopo l’incontro: “Abbiamo giocato unmolto intenso, con tanti scambi belli. Sono contento della mia prestazione, e di quello che significa per il futuro. Ho giocato un’ottima partita, se continuerò a lavorare duro potròad”. Classifica ATP, le proiezioni della finale Sinner-a Umago: lo spagnolo è già n. 4 del mondo E ancora: “So quanto bene posso ...

Eurosport_IT : ZEPPIERI IN SEMIFINALE! ?????? Giulio batte lo spagnolo Zapata Miralles in 2 set e stacca il pass per la semifinale!… - higuaid : RT @lorenzofares: Applausi per Giulio #Zeppieri ?????? Lotta come un leone per 3 ore vs Carlos #Alcaraz ???? nella prima SF del #CroatiaOpenUma… - Ilsuperbo89 : Se la caverà ovunque, Giulio. Brillerà, ha il Tennis per battere chiunque, presto su qualsiasi superficie. E si pre… - sportal_it : Giulio Zeppieri a testa alta dopo Carlos Alcaraz: la sua promessa - TylerDu12296850 : RT @lorenzofares: Applausi per Giulio #Zeppieri ?????? Lotta come un leone per 3 ore vs Carlos #Alcaraz ???? nella prima SF del #CroatiaOpenUma… -