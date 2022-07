Sei Sorelle Anticipazioni 1° agosto 2022: Salvador spezza il cuore a Elisa (Di domenica 31 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 1° agosto 2022, Salvador bacia appassionatamente Chelito, spezzando così il cuore di Elisa. Il piano del Montaner sembra aver dato i suoi frutti. Leggi su comingsoon (Di domenica 31 luglio 2022) Scopriamo insieme ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 1°bacia appassionatamente Chelito,ndo così ildi. Il piano del Montaner sembra aver dato i suoi frutti.

maritosenzacena : immaginate de vive in un paese dove il pacchetto tv base oltre i vari canali locali offre svari canali tedeschi e f… - bonifacinom41 : @JessySelassie @Butterf08846431 @Karencorallo Perché tu jessy sei come le tue sorelle speciale? - marcomazzarell8 : @repubblica ciao tu sei fortunato hai tutte le sorelle e sorelline - Miminaaa2000 : @JessySelassie @Butterf08846431 @Karencorallo Sei da ammirare per questo ?? Il legame che hai con le tue sorelle è bellissimo. - bakeoffitalia : Sei sorelle, anticipazioni 1° agosto 2022: Salvador spezza il cuore ad Elisa - Tv per tutti -