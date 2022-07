L’amichevole tra Salernitana e Adana finisce in rissa: 4 espulsi e Digos in campo (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) E’ finita in rissa L’amichevole tra Salernitana e Adana Demirspor, allo Stadio Arechi in occasione del triangolare “Angelo Iervolino”. Dopo un brutto fallo di Akaydin su Boultam, con conseguente espulsione del giocatore da parte dell’arbitro, si è letteralmente scatenato il caos. La partita è terminata 9 contro 9 e è dovuta intervenire la Digos in campo per calmare le acque. Anche i massaggiatori e i giocatori in panchina hanno aiutato a riportare la calma. La partita, sospesa per qualche minuto, è stata vinta dai turchi 3-1. ?talya’da oynanan Salernitana – Adana Demirspor maç? sonras? kavga ç?kt?! pic.twitter.com/fnZGwn8vDo — TRHaber Spor (@spor trhaber) July 30, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) E’ finita intraDemirspor, allo Stadio Arechi in occasione del triangolare “Angelo Iervolino”. Dopo un brutto fallo di Akaydin su Boultam, con conseguenteone del giocatore da parte dell’arbitro, si è letteralmente scatenato il caos. La partita è terminata 9 contro 9 e è dovuta intervenire lainper calmare le acque. Anche i massaggiatori e i giocatori in panchina hanno aiutato a riportare la calma. La partita, sospesa per qualche minuto, è stata vinta dai turchi 3-1. ?talya’da oynananDemirspor maç? sonras? kavga ç?kt?! pic.twitter.com/fnZGwn8vDo — TRHaber Spor (@spor trhaber) July 30, 2022 L'articolo ilNapolista.

