Italia | rinvenuti i resti di una città del V secolo a C | scoperta sensazionale

Contestuali allo spegnimento, la bonifica degli ordigni bellicie depositi di GPL prossimi alla Vegetazione. Mezzi aerei della Flotta di Stato e della Protezione Civile regionale hanno ...... ove venivanoe sequestrati altri 3,3 grammi di hashish . Considerando che il soggetto non svolge inalcuna attività lavorativa, il Magistrato di turno, avvisato dagli inquirenti di ...Nuova scoperta archeologica tutta italiana: in un’antica città etrusca sono emersi alcuni reperti che gettano una luce inedita sul nostro passato.Ha veramente dell’incredibile la storia della “promozione” della mediazione familiare in Italia: almeno quattro associazioni nazionali, un sottobosco sterminato di associazioni locali, oltre diecimila ...