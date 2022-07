**Elezioni: Tajani, 'ragionevole e utile votare in due giorni'** (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "votare in due giorni sarebbe più utile. C'è una campagna elettorale che si tiene per la prima volta in estate, si rientra dalle vacanze, dare la possibilità di votare anche il lunedì mattina mi pare una proposta ragionevole". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "in duesarebbe più. C'è una campagna elettorale che si tiene per la prima volta in estate, si rientra dalle vacanze, dare la possibilità dianche il lunedì mattina mi pare una proposta". Lo ha detto Antonioa Mezz'ora in più.

