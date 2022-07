Coppa Italia | i risultati del turno preliminare | Palermo vola con super Brunori | bene Bari e Modena

Palermofficial : ?? ??????????????????Si ricomincia ?? Stasera l’esordio in Coppa Italia contro la @Reggiana1919_IT ?? ?? Biglietti disponibil… - juventusfces : 6 Scudetti ?? 1 Coppa Italia ???? 4 Supercopa de Italia ?? 1 Champions League ?? ¡Feliz cumpleaños, Alessio Tacchinard… - corriereveneto : Coppa Italia, Bari-Padova 3-0: biancoscudati subito fuori - lacompetenza : Brunori inizia la stagione a modo suo con una tripletta in coppa italia - vlahovismopuro : @juanitosaltato Non a caso in finale di Coppa Italia uscito lui la Juve ha schiacciato l'Inter prima che Allegri to… -

Sky Sport

DIRETTA MODENA CATANZARO (RISULTATO 3 - 1): CANARINI AL TURNO SUCCESSIVO Alla fine vince il Modena . I canarini battono il Catanzaro nei preliminari die approdano al turno successivo grazie al risultato di 3 a 1. Dopo il 2 a 0 di fine primo tempo con i gol di Silvestri e Diaw sul finale della prima frazione, nel secondo tempo i ...ORE 20.26 - Squadre in campo per il riscaldamento Inizia la stagione del Palermo: i rosa debuttano contro la Reggiana inal 'Renzo Barbera'. Per il primo match ci sarà in panchina , ... Coppa Italia 2022/23: il tabellone completo E si va avanti in Coppa Italia. Sabato a Torino un assaggio di grande calcio che il Palermo si è conquistato con la promozione in ...Si sono giocate oggi tre gare valide per il turno preliminare della Coppa Italia 2022/23. Il Modena ha piegato per 3-1 il Catanzaro grazie alle reti di Silvestri, Diaw e Magnino. Ai giallorossi non è ...