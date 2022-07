Calciomercato Torino, non solo Lazaro: chiuso un altro colpo (Di domenica 31 luglio 2022) Il mercato del Torino non si ferma. Dopo la chiusura dell’affare per Valentino Lazaro dall’Inter, il club granata starebbe per chiudere un altro colpo, questa volta per rinforzare il reparto offensivo e dare ulteriore qualità ad Ivan Juric. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di Calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, Aleksey Miranchuk sarebbe prossimo a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il trequartista russo arriverebbe alla corte del tecnico croato con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa operazione attuata anche per l’esterno ormai ex-nerazzurro. Miranchuk Torino Atalanta La cifra del riscatto dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, con il russo atteso nella giornata di domani per svolgere le visite ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Il mercato delnon si ferma. Dopo la chiusura dell’affare per Valentinodall’Inter, il club granata starebbe per chiudere un, questa volta per rinforzare il reparto offensivo e dare ulteriore qualità ad Ivan Juric. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di, tra cui Gianluca Di Marzio, Aleksey Miranchuk sarebbe prossimo a diventare un nuovo giocatore del. Il trequartista russo arriverebbe alla corte del tecnico croato con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa operazione attuata anche per l’esterno ormai ex-nerazzurro. MiranchukAtalanta La cifra del riscatto dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, con il russo atteso nella giornata di domani per svolgere le visite ...

