Biden ancora positivo al Covid. Medico, 'sta bene' (Di domenica 31 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è ancora positivo al Covid e "continua a stare bene". Lo riferisce la Casa Bianca citando il Medico personale del presidente americano.

