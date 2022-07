VIDEO | Live da Castel di Sangro: l’allenamento del Napoli (Di sabato 30 luglio 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/RfJ8Zjq » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 30 luglio 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/RfJ8Zjq » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

rtl1025 : ?? 'Di fronte ai temi posti al governo #Draghi non abbiamo avuto risposta. Siamo rimasti sorpresi e increduli, Dragh… - VEVO_IT : .@Aka7evenreal è pronto a travolgervi con due esclusive live performance sul nuovo palco di #VevoStudio a Milano ??… - rtl1025 : ?? 'L’Italia cresce più delle previsioni (3.4). Lo #spread scende, a conferma che non misura simpatie, ma fatti. È v… - rokko1973 : RT @rtl1025: ?? 'L’Italia cresce più delle previsioni (3.4). Lo #spread scende, a conferma che non misura simpatie, ma fatti. È vitale la co… - BaldiMarce : Situazione #Provedel, lo avevamo anticipato ieri in live su Twitch con @AllRoundLazio. #Lazio #Mercato -