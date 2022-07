Usa, ok Camera a legge per stop vendita armi d’assalto (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – La Camera degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge, appoggiato dall’Amministrazione Biden, per vietare la vendita di armi d’assalto. La misura, che rinnoverebbe il divieto scaduto nel 2004, è stata approvata con 217 voti favorevoli a 213. Cinque democratici hanno votato contro il disegno di legge e due repubblicani hanno votato a favore. Secondo gli osservatori, è improbabile che anche il Senato approvi il disegno di legge, ma per il Partito Democratico si tratta comunque di un segnale necessario mentre nel Paese continuano a verificarsi sparatorie, inclusa quella in una scuola elementare a Uvalde, in Texas, che ha ucciso 19 studenti. “Queste armi in stile militare sono progettate per uccidere la maggior parte delle persone ... Leggi su italiasera (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladegli Stati Uniti ha approvato un disegno di, appoggiato dall’Amministrazione Biden, per vietare ladi. La misura, che rinnoverebbe il divieto scaduto nel 2004, è stata approvata con 217 voti favorevoli a 213. Cinque democratici hanno votato contro il disegno die due repubblicani hanno votato a favore. Secondo gli osservatori, è improbabile che anche il Senato approvi il disegno di, ma per il Partito Democratico si tratta comunque di un segnale necessario mentre nel Paese continuano a verificarsi sparatorie, inclusa quella in una scuola elementare a Uvalde, in Texas, che ha ucciso 19 studenti. “Questein stile militare sono progettate per uccidere la maggior parte delle persone ...

